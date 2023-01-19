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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес: «Мы с Месси хотели завершить карьеру в «Барселоне»

19 Января 2023 • 07:43 Комментировать

Экс-форвард «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что он и Лионель Месси планировали завершить карьеру в каталонском клубе, после чего отыграть еще один год в MLS.

«Я и Месси вместе закончим карьеру? Мы думали об этом в 2018 году. Мы хотели завершить карьеру в «Барсе», а затем отыграть еще один год, но уже в MLS. Но футбол меняется, я ушёл из «Барселоны», затем ушёл он. Нам становится сложнее снова заиграть вместе», — передаёт речь Суареса Barca Universal.

На данный момент уругвайский нападающий выступает за бразильский «Гремио». Суарес принял участие в финальном поединке регионального Суперкубка против «Сан-Луиса», где оформил хет-трик.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гремио Лионель Месси Луис Суарес Ла Лига Чемпионат Бразилии
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