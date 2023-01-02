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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бельерин хочет, чтобы футболисты платили больше налогов

02 Января 2023 • 11:06 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Эктор Бельерин высказался о налогах, которые платят футболисты.

«Футболисты должны платить больше всех налогов со своих доходов. Игроки сейчас находятся в очень выгодном положении. Но нужно помнить, откуда мы все вышли. Нам нужно первыми помогать стабильности нашего общества», - приводит слова испанского игрока Ara.

27-летний латераль пополнил ряды «сине-гранатовых» в начале сентября прошлого года. С ним был подписан двухлетний трудовой договор. Трансферная стоимость Эктора оценивается в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бельерин сыграл всего три матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эктор Бельерин
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