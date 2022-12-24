Кунья намекнул, что ушёл из «Атлетико» из-за диктаторских замашек Симеоне

Бразилец Матеус Кунья покинул мадридский «Атлетико», он будет выступать в составе английского «Вулверхэмптона», который оказался на дне турнирной таблицы английского чемпионата. Кунья дал понять, что покинул мадридский клуб из-за трений с Диего Симеоне - аргентинским наставником клуба.

Кунья намекнул на то, что Симеоне установил в команде диктаторский режим, пользуясь тем, что он давно работает с командой и раньше добивался с ней очень высоких результатов.

- В футболе, увы, как на работе - кто-то командует, кто-то требует соблюдать иерархию, принимает решения. Но в итоге и я принял свое решение, - написал игрок в социальной сети.