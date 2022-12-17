Миранда: «От нового титула нас отделяют две игры»

Испанский защитник севильского «Бетиса» Хуан Миранда высказался о предстоящем Суперкубке Испании, который пройдёт с 11 по 15 января 2023 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«Январь будет напряжённым, но очень хорошим. Я надеюсь, что каждый год будет как этот, что у нас будет много игр, это не утомляет. Мы хотим играть по четвергам и воскресеньям до июня. В Суперкубке будут соперники самого высокого уровня, но от нового титула нас отделяют две игры. Это великолепная возможность», - приводит слова Миранды AS.

Зимой за Суперкубок будут бороться мадридский «Реал», «Барселона», «Валенсия» и «Бетис».