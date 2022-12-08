Анчелотти назвал преемников Роналду, Месси и Бензема

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который занимает пост главного тренера мадридского «Реала», назвал лучших молодых нападающих в мировом футболе.

«Эпоха Роналду, Месси, Ибрагимовича и Бензема подходит к концу. Им уже много лет. Новое поколение форвардов представляют Ришарлисон, Холанн, Альварес, Нуньес и Мбаппе», - передает слова Анчелотти Il Corriere Dello Sport.

63-летний специалист занимает пост главного тренера «Реала» с лета 2021 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2023/2024.

После 14 туров чемпионата Испании мадридский гранд занимает второе место в турнирной таблице.