Президент Ла Лиги хочет возвращения Месси и Роналду

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что хотел бы возвращения аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в испанский чемпионат.

«Мне бы хотелось, чтобы Лео и Криштиану вернулись в Испанию. Камбэк Месси в «Барселону»? Все зависит от того, какую зарплату хочет Лионель, а также кого продадут «сине-гранатовые», - передает слова Тебаса издание Record.

В настоящий момент Роналду находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». Месси выступает во Франции за «ПСЖ», его трудовой договор с парижанами рассчитан до середины 2023 года.