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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави сообщил Кесси, что рассчитывает на него в будущем

07 Декабря 2022 • 16:42 Комментировать

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес на этой неделе встретился с полузащитником Франком Кесси, который недоволен количеством игрового времени в этом сезоне. Напомним, ивуариец лишь летом подписал контракт с «сине-гранатовыми» на правах свободного агента из «Милана».

По информации от Diario AS, на встрече с Кесси, Хави дал понять, что рассчитывает на футболиста в будущем. Клуб не собирается отпускать полузащитника в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны миланского «Интера» и «Наполи».

Напомним, Кесси в этом сезоне не отметился ни одним результативным действием в 7 поединках чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Франк Кесси
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