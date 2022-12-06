Всё идёт к тому, что Себальос покинет «Реал» в конце сезона

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос с большой долей вероятности покинет команду в конце сезона. По информации от Marca, в «королевском клубе» больше не рассчитывают на экс-хавбека лондонского «Арсенала».

Напомним, летом 2023 года у Себальоса заканчивается контракт со «сливочными». Это означает, что футболист станет свободным агентом. В его бесплатном трансфере ранее был заинтересован бывший клуб Дани в лице «Бетиса».

С 2019 по 2021 год Себальос выступал на правах аренды за лондонский «Арсенал», после чего вернулся в мадридский «Реал» на роль запасного. В прошлой кампании испанец выиграл вместе с командой чемпионат и Лигу чемпионов.