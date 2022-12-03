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Чемпионат Испании. Ла Лига

12-летний сын Марсело подписал контракт с мадридским «Реалом»

03 Декабря 2022 • 22:09 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
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31.12 17:00

12-летний Энцо, сын легендарного защитника мадридского «Реала» Марсело, подписал контракт со «сливочными». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. Это его первый контракт с клубом, за который долгое время выступал его отец.

Напомним, Марсело защищал цвета «Реала» 15 лет – с 2007 по 2022 год. В составе клуба он стал шестикратным чемпионом Испании, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, дважды брал кубок Испании и пять раз – суперкубок этой страны.

Осенью 2022 года Марсело перешёл в «Олимпиакос», однако не получает там много игрового времени и, по слухам, планирует уйти из греческой команды.

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Реал Мадрид Марсело
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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