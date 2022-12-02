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Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо остановил переговоры с «Реалом» по новому контракту

02 Декабря 2022 • 12:19 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес остановил переговоры с клубом по новому контракту. Согласно данным от Marca, испанец хочет уточнить свою будущую роль в команде.

Напомним, действующее соглашение Начо с «королевским клубом» истекает в конце нынешнего сезона. Фернандес уже несколько лет исполняет роль футболиста ротации, и хорошо справляется со своими обязанностями в ответственный момент.

За все проведённые годы в мадридском «Реале» Начо Фернандес выиграл 5 титулов Лиги чемпионов. В трофейной коллекции защитника также есть три золотые медали чемпионата Испании и один кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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