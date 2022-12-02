Начо остановил переговоры с «Реалом» по новому контракту

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес остановил переговоры с клубом по новому контракту. Согласно данным от Marca, испанец хочет уточнить свою будущую роль в команде.

Напомним, действующее соглашение Начо с «королевским клубом» истекает в конце нынешнего сезона. Фернандес уже несколько лет исполняет роль футболиста ротации, и хорошо справляется со своими обязанностями в ответственный момент.

За все проведённые годы в мадридском «Реале» Начо Фернандес выиграл 5 титулов Лиги чемпионов. В трофейной коллекции защитника также есть три золотые медали чемпионата Испании и один кубок страны.