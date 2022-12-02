Модрич назвал лучшего футболиста в истории, Месси и Роналду остались не у дел

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич назвал лучшего футболиста в истории. Выбор хавбека мадридского «Реала» пал на Диего Марадону, который за свою карьеру успел поиграть в Европе за такие клубы, как «Наполи», «Барселона» и «Севилья».

«На мой взгляд, Марадона является лучшим футболистом в истории. Месси тоже является великим игроком, но я считаю, что лучшим является именно Диего», – заявил Модрич на пресс-конференции сборной Хорватии.

Напомним, Модрич вчера помог сборной Хорватии пробиться в ⅛ финала чемпионата мира. Скорее всего, после этого мундиаля полузащитник объявит о завершении международной карьеры.