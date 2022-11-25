​Советник «ПСЖ» одержим желанием подписать Фелиша

В 2019 году «Атлетико» заплатил «Бенфике» 126 миллионов евро на талантливого форварда Жоау Фелиша. Португалец не оправдал ожиданий, и мадридский клуб хочет заработать на продаже игрока, пока не стало слишком поздно.

Одним из претендентов на подписание Жоау Фелиша является «ПСЖ». Как сообщает TEAMtalk, желанием подписать португальца одержим советник парижского клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

Отмечается, что в случае подписания Жоау Фелиша «ПСЖ» будет не так сильно бояться потери Килиана Мбаппе. Ходят слухи, что француз хочет сменить клубную прописку в обозримом будущем.