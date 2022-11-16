Эндрик посетит базу «Реала» в ноябре

Отец восходящей звезды подтвердил скорый приезд игрока в Мадрид.

Именно «Реал» считается основным претендентом на 16-летнего нападающего «Палмейраса». Совсем недавно отец Эндрика и сам игрок опровергали сведения о переговорах с каким-либо европейским клубом, теперь же стало известно, что бразилец совсем скоро прибудет в расположение «сливочных»: «Мы отправимся в Мадрид в конце этого месяца, – цитирует отца Эндрика инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на UOL Esporte. – После этого разговора «Реал» будет ждать от нас ответа».

В контракте Эндрика с «Палмейрасом» прописана сумма отступных – 60 млн евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость вундеркинда в 20 млн евро.