Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Эндрик подтвердил, что учит английский язык

16 Ноября 2022 • 14:50 Комментировать
Интернасьонал Порту Алегре
3:0
Палмейрас Сан-Паулу
окончен

Молодой вундеркинд из «Палмейраса» Эндрик подтвердил, что начал изучать английский язык. Напомним, недавно стало появляться много слухов об интересе к 16-летнему нападающему со стороны лондонского «Челси».

«Да, я действительно изучаю английский, но я не буду вам ничего говорить по поводу моего будущего клуба. Конечно, в следующие 2, 3 или 4 года я хотел бы выступать в Лиге чемпионов. Я открыт для всех клубов. Я выберу лучшее предложение для себя и своей семьи», – цитирует Эндрика журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Эндрик также интересен мадридскому «Реалу». Ряд испанских источников ранее сообщал, что в «королевском клубе» одержимы идеей трансфера бразильца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Эндрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
14:50 · Бразилия
Эндрик подтвердил, что учит английский язык
09:15 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Даво в российский клуб
15 Ноября
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет купить бразильского нападающего
14 Ноября
11:51 · Бразилия
Сколари завершит тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона
12 Ноября
09:43 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» предложил 45 миллионов евро за восходящую звезду бразильского футбола 1
08:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет подписать ещё одного бразильца
05:48 · Бразилия
«Император» Адриано решил жениться
11 Ноября
17:28 · Бразилия
​Агент Варелы высказался о будущем игрока эксклюзив
10 Ноября
11:11 · Россия. Премьер-лига
Алонсо не вернётся в «Краснодар» зимой
07:46 · Бразилия
Экс-форвард «Спартака» оформил три голевых действия в матче чемпионата Бразилии
09 Ноября
21:24 · Бразилия
Эндрик: «Мечтаю выступать в Европе»
21:04 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «С Винисиусом я поддерживаю хорошие отношения»
20:45 · Бразилия
Эндрик: «У меня нет предпочтений ни к одной команде»
19:19 · Бразилия
​Агент Балотелли допускает трансфер игрока во «Фламенго»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Варелы высказался о возможном возвращении игрока в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем