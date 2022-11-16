Эндрик подтвердил, что учит английский язык

Молодой вундеркинд из «Палмейраса» Эндрик подтвердил, что начал изучать английский язык. Напомним, недавно стало появляться много слухов об интересе к 16-летнему нападающему со стороны лондонского «Челси».

«Да, я действительно изучаю английский, но я не буду вам ничего говорить по поводу моего будущего клуба. Конечно, в следующие 2, 3 или 4 года я хотел бы выступать в Лиге чемпионов. Я открыт для всех клубов. Я выберу лучшее предложение для себя и своей семьи», – цитирует Эндрика журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Эндрик также интересен мадридскому «Реалу». Ряд испанских источников ранее сообщал, что в «королевском клубе» одержимы идеей трансфера бразильца.