Рафинья: «Барселона» не прошла дальше в ЛЧ, но у нас первое место в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас высказался о результатах команды после первой половины сезона.

«Мы проделываем огромную работу. Команда вылетела из Лиги чемпионов, но в Ла Лиге у нас лидирующее положение. Также весной будет еще Лига Европы. Сейчас у команды тяжелый период, но все зависит только от нас, сможем ли мы исправить ситуацию», — цитирует Sport.es слова Рафиньи.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре ассиста.

Каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков после 14 туров. «Сине-гранатовые» опережают мадридский «Реал» (2-е место) на два балла.