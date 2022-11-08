В понедельник вечером проходило мадридское дерби между «Райо Вальекано» и «Реалом». Результат получился сенсационным – «Райо» добился победы над действующим чемпионом страны со счётом 3:2.

По ходу игры полузащитник «Реала» Федерико Вальверде нанёс неточный удар, направив мяч прямо на балкон жилого дома, находящегося около стадиона. В сети появилось видео прилёта мяча, снятое с балкона.

Ранее сообщалось, что мяч, который Федерико Вальверде запустил на балкон, продаётся за 200 евро.

По итогам крайнего тура чемпионата Испании «Реал» опустился на второе место в турнирной таблице.