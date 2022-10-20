​Раньери: «Это нормально, что Анчелотти бьёт мои рекорды»

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери высказался о Карло Анчелотти, который возглавляет мадридский «Реал».

«Это нормально, что Анчелотти бьёт мои рекорды. Он уже много лет отработал в Испании. Он феноменальный тренер. Немногие достигали таких побед, как он.

Анчелотти внимательно относится к своим футболистам и создаёт приятную атмосферу. Все игроки его очень уважают – и те, кто играет, и те, кто не играет. Он великий человек», - сказал Раньери в интервью Radio Marca.

Напомним, что в прошлом сезоне Карло Анчелотти привёл «Реал» к чемпионству в Ла Лиге и к трофею Лиги чемпионов.