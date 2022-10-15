«Жирона» отобрала победу у «Кадиса» на 12-й компенсированной минуте

Стартовавший с пяти поражений подряд «Кадис» набирает очки в каждом матче и в субботу мог покинуть ставшую привычной зону вылета чемпионата Испании. Сегодня едва не была добыта победа в споре с «Жироной», которая нанесла не менее 20 ударов, но не смогла забить вплоть до 11-метрового на 12-й компенсированной минуте. Кристиан Стуани стал спасителем для каталонцев. Первый гол в поединке на счету Алекса Фернандеса на 47-й минуте.
«Кадис» с 6 очками остается в конце таблицы, у его соперника 8 очков.
Протокол игры
|47'Алекс Фернандес (0:1)
|(1:1) Стуани Кристиан90'
Хуан Карлос Мартин•Буэно Сантьяго• 54'Бернардо Эспиноса•Чичарито52' (Стуани Кристиан (52') • 76'Мартинес Арнау• 64'Гутьеррес Мигель87' (Фернандес Валери (87') •Эррера Янгель80' (Вилья Тони (80') •Ромеу Ориоль•Гарсия Алеш• 45'Кастельянос Валентин• 69'Рикельме Родриго80' (Вальехо Ману (80')
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак60' (Сальдуа Хосеба (60') •Эрнандес Луис•Чуст Виктор•Эспино Альфонсо• 90'Алехо Иван71' (Кала Хуан (71') •Сан Эметерио Феде 23'59' (Мари Хосе (59') •Алькарас Рубен• 63'Собрино Рубен• 5'Алекс Фернандес77' (Окампо Брайан (77') •Негредо Альваро59' (Лосано Энтони (59')
15 октября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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