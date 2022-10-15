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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» отобрала победу у «Кадиса» на 12-й компенсированной минуте

15 Октября 2022 • 17:05 Комментировать
Жирона
1:1
Кадис
окончен

Стартовавший с пяти поражений подряд «Кадис» набирает очки в каждом матче и в субботу мог покинуть ставшую привычной зону вылета чемпионата Испании. Сегодня едва не была добыта победа в споре с «Жироной», которая нанесла не менее 20 ударов, но не смогла забить вплоть до 11-метрового на 12-й компенсированной минуте. Кристиан Стуани стал спасителем для каталонцев. Первый гол в поединке на счету Алекса Фернандеса на 47-й минуте.

«Кадис» с 6 очками остается в конце таблицы, у его соперника 8 очков.

Протокол игры  
Жирона1:1Кадис
  47'Алекс Фернандес (0:1)
(1:1) Стуани Кристиан90'  
Хуан Карлос МартинБуэно Сантьяго  54'Бернардо ЭспиносаЧичарито 52' (Стуани Кристиан ( 52'  76') Мартинес Арнау  64'Гутьеррес Мигель 87' (Фернандес Валери ( 87') Эррера Янгель 80' (Вилья Тони ( 80') Ромеу ОриольГарсия Алеш  45'Кастельянос Валентин  69'Рикельме Родриго 80' (Вальехо Ману ( 80')
Запасные: Мартин ИванКоуто ЯнХуанпе ХуанДавид ЛопесТеррац РамонСайс СамуэльФуйдиас ТониГассанига Пауло
Ледесма ХеремиасКарселен Исаак 60' (Сальдуа Хосеба ( 60') Эрнандес ЛуисЧуст ВикторЭспино Альфонсо  90'Алехо Иван 71' (Кала Хуан ( 71') Сан Эметерио Феде  23' 59' (Мари Хосе ( 59') Алькарас Рубен  63'Собрино Рубен  5'Алекс Фернандес 77' (Окампо Брайан ( 77') Негредо Альваро 59' (Лосано Энтони ( 59')
Запасные: Лукас ПересБланко АнтониоБонгонда ТеоАрзамендия СантьягоАзнар ВикторХименес ФалиМабиль Авер
15 октября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кадис Жирона Кристиан Стуани
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1.90 3.25 4.70
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Валенсия Валенсия
Эльче Эльче
1.59 4.10 6.00
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Севилья Севилья
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