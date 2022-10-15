«Жирона» отобрала победу у «Кадиса» на 12-й компенсированной минуте

Стартовавший с пяти поражений подряд «Кадис» набирает очки в каждом матче и в субботу мог покинуть ставшую привычной зону вылета чемпионата Испании. Сегодня едва не была добыта победа в споре с «Жироной», которая нанесла не менее 20 ударов, но не смогла забить вплоть до 11-метрового на 12-й компенсированной минуте. Кристиан Стуани стал спасителем для каталонцев. Первый гол в поединке на счету Алекса Фернандеса на 47-й минуте.

«Кадис» с 6 очками остается в конце таблицы, у его соперника 8 очков.