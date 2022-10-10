«Атлетико» посредством своего официального сайта объявил о выкупе у «Барселоны» Антуана Гризманна. Француз, который уже больше года играл за мадридский клуб на правах аренды, поставил подписи в контракте, рассчитанном до конца сезона 2025/2026.

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Атлетико» заплатит «Барселоне» за Антуана Гризманна 20 миллионов евро. Ещё 4 миллиона евро каталонский клуб сможет заработать за счёт бонусных выплат.

В сезоне 2022/2023 Диего Симеоне приходилось ограничивать игровое время Антуана Гризманна, чтобы избежать выплаты более высокой суммы за форварда. Теперь же француз сможет играть больше.