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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетико» объявил о выкупе Гризманна официально

10 Октября 2022 • 15:54 Комментировать

«Атлетико» посредством своего официального сайта объявил о выкупе у «Барселоны» Антуана Гризманна. Француз, который уже больше года играл за мадридский клуб на правах аренды, поставил подписи в контракте, рассчитанном до конца сезона 2025/2026.

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Атлетико» заплатит «Барселоне» за Антуана Гризманна 20 миллионов евро. Ещё 4 миллиона евро каталонский клуб сможет заработать за счёт бонусных выплат.

В сезоне 2022/2023 Диего Симеоне приходилось ограничивать игровое время Антуана Гризманна, чтобы избежать выплаты более высокой суммы за форварда. Теперь же француз сможет играть больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн
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