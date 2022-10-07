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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сампаоли: «Общественность не верит в «Севилью»

07 Октября 2022 • 06:21 Комментировать

Новоиспеченный главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли высказался о своем возвращении в андалусийский клуб. Аргентинский специалист уже возглавлял команду в сезоне-2016/2017.

«Сейчас команда идет на плохой серии, но в футболе иногда возникают подобные обстоятельства. Нам нужно объединиться и преодолеть этот этап. Мы должны улучшить результаты и придерживаться своего курса. Общественность не верит в нас. Поэтому нам необходимо восстановить все внутри, чтобы потом это увидели те, кто находится снаружи», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Напомним, что у руля севильского коллектива Сампаоли сменил испанца Хулена Лопетеги.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хорхе Сампаоли
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