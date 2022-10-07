Сампаоли: «Общественность не верит в «Севилью»

Новоиспеченный главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли высказался о своем возвращении в андалусийский клуб. Аргентинский специалист уже возглавлял команду в сезоне-2016/2017.

«Сейчас команда идет на плохой серии, но в футболе иногда возникают подобные обстоятельства. Нам нужно объединиться и преодолеть этот этап. Мы должны улучшить результаты и придерживаться своего курса. Общественность не верит в нас. Поэтому нам необходимо восстановить все внутри, чтобы потом это увидели те, кто находится снаружи», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Напомним, что у руля севильского коллектива Сампаоли сменил испанца Хулена Лопетеги.