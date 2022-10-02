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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Симеоне отреагировал на большой рекорд Коке

02 Октября 2022 • 15:33 Комментировать

В субботу полузащитник Коке стал рекордсменом «Атлетико» по числу проведённых матчей. Игра с «Севильей» стала для футболиста 554-й за «матрасников».

На вхождение Коке в историю «Атлетико» отреагировал главный тренер команды Диего Симеоне. В социальных сетях аргентинец опубликовал несколько совместных фотографий с Коке.

«Спортивная жизнь, посвящённая «Атлетико» со всей приверженностью и ответственностью. Спасибо, Коке!» - написал Симеоне.

Напомним, что «Атлетико» обыграл «Севилью» на выезде со счётом 2:0. На текущий момент мадридская команда занимает пятое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Коке
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