​Симеоне отреагировал на большой рекорд Коке

В субботу полузащитник Коке стал рекордсменом «Атлетико» по числу проведённых матчей. Игра с «Севильей» стала для футболиста 554-й за «матрасников».

На вхождение Коке в историю «Атлетико» отреагировал главный тренер команды Диего Симеоне. В социальных сетях аргентинец опубликовал несколько совместных фотографий с Коке.

«Спортивная жизнь, посвящённая «Атлетико» со всей приверженностью и ответственностью. Спасибо, Коке!» - написал Симеоне.

Напомним, что «Атлетико» обыграл «Севилью» на выезде со счётом 2:0. На текущий момент мадридская команда занимает пятое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.