Хави предложил реформировать календарь матчей сборных

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес выступил с предложением реформировать календарь матчей национальных сборных.

«Можно рассмотреть вариант, когда сборные собираются и играют полтора месяца. После этих матчей клубы получают своих футболистов до конца сезона. То есть, чтобы был всего один блок с играми сборных. Мне кажется, это было бы отличным решением», - передает слова испанского специалиста ESPN.

Напомним, что во второй половине следующего месяца в Катаре стартует чемпионат мира – 2022. Действующим обладателем титула является национальная сборная Франции.