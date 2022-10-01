Хави высказался о будущем Бускетса в «Барселоне»

В испанской прессе все чаще появляется информация об назревающем уходе полузащитника Серхио Бускетса из каталонской «Барселоны». Своим мнением по этому поводу поделился главный тренер команды Хави Эрнандес.

«Серхио публично заявил, что пока еще не принял окончательного решения. Все станет известно в конце сезона. Я же хочу сказать, что для меня он остается игроком основного состава», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Контракт 34-летнего Бускетса с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2023 года. Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в МЛС.