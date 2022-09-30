​В Испании оценили вероятность возвращения Месси в «Барселону»

В последние дни активизировались слухи о возможном возвращении Лионеля Месси в ряды «Барселоны». Испанская Marca посвятила этой теме небольшой материал. После его прочтения становится понятно, что в Испании вероятность камбэка Месси на «Камп Ноу» оценивается как низкая.

По данным источника, в настоящий момент Лионель Месси не контактирует с руководителями «Барселоны». Более того, аргентинец до сих пор чувствует, что Жоан Лапорта предал его в прошлом году, когда Лео пришлось уйти в «ПСЖ».

Также говорится о том, что Месси не нравятся разговоры о нём представителей каталонского клуба.