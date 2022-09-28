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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн признан лучшим игроком «Атлетико», лишь раз выйдя в стартовом составе

28 Сентября 2022 • 08:47 Комментировать

Французский форвард Антуан Гризманн признан лучшим футболистом мадридского «Атлетико» по итогам сентября. Об этом отрапортовала пресс-служба столичного клуба.

При этом стоит отметить, что 31-летний футболист всего один раз появился в основном составе «матрасников». В остальных матчах уходящего месяца Гризманн выходил на поле после 60-й минуты. «Атлетико» специально ограничил игровое время Антуана, чтобы не выплачивать компенсацию каталонской «Барселоне».

Француз выступает за мадридскую команду на правах аренды. Срок действия соглашения рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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