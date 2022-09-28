Гризманн признан лучшим игроком «Атлетико», лишь раз выйдя в стартовом составе

Французский форвард Антуан Гризманн признан лучшим футболистом мадридского «Атлетико» по итогам сентября. Об этом отрапортовала пресс-служба столичного клуба.

При этом стоит отметить, что 31-летний футболист всего один раз появился в основном составе «матрасников». В остальных матчах уходящего месяца Гризманн выходил на поле после 60-й минуты. «Атлетико» специально ограничил игровое время Антуана, чтобы не выплачивать компенсацию каталонской «Барселоне».

Француз выступает за мадридскую команду на правах аренды. Срок действия соглашения рассчитан до окончания сезона-2022/2023.