Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет заполучить статусного центрального защитника с опытом. Как сообщает Ok Diario, аргентинский специалист рассчитывает подписать Херарда Пике из «Барселоны». Эту трансферную бомбу «Атлетико» готовит на зимнее трансферное окно.

Херард Пике начал сезон 2022/2023 в качестве резервиста «Барселоны». В пяти из шести матчей Ла Лиги защитник просидел по 90 минут на скамейке для запасных.

Херарду Пике в феврале исполнится 36 лет. Действующий контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал transfermarkt оценивает Херарда Пике в 3 миллиона евро.