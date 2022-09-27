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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетико» готовит трансферную бомбу – Симеоне хочет подписать Пике слухи

27 Сентября 2022 • 17:31 Комментировать

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет заполучить статусного центрального защитника с опытом. Как сообщает Ok Diario, аргентинский специалист рассчитывает подписать Херарда Пике из «Барселоны». Эту трансферную бомбу «Атлетико» готовит на зимнее трансферное окно.

Херард Пике начал сезон 2022/2023 в качестве резервиста «Барселоны». В пяти из шести матчей Ла Лиги защитник просидел по 90 минут на скамейке для запасных.

Херарду Пике в феврале исполнится 36 лет. Действующий контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал transfermarkt оценивает Херарда Пике в 3 миллиона евро.

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Атлетико Мадрид Барселона Херард Пике Трансферы футбола - зима 2023
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