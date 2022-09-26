​Араухо пропустит чемпионат мира – источник

В понедельник «Барселона» подтвердила, что защитник Рональд Араухо будет прооперирован в Финляндии. Каталонский клуб не называет сроков восстановления футболиста, но журналист Марсело Бехлер сообщает в социальных сетях о том, что Араухо пропустит три месяца. Это означает, что футболист не поможет сборной Уругвая на чемпионате мира в Катаре.

Информация не является сюрпризом – ранее уже сообщалось, что Рональд Араухо вряд ли сможет выступить на мундиале, если решится на операцию. Обсуждался вариант консервативного лечения, но в таком случае существовал бы риск рецидива. При таком раскладе карьера Араухо могла бы пойти под откос.