​«Барселона»: Араухо перенесёт операцию

«Барселона» официально объявила о том, что защитник Рональд Араухо в среду перенесёт операцию. Хирургическое вмешательство будет проводиться в Финляндии.

Напомним, что Рональд Араухо получил травму в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана. У защитника был диагностирован отрыв сухожилия длинной приводящей мышцы правого бедра.

С высокой долей вероятности Рональд Араухо не сыграет за сборную Уругвая на чемпионате мира в Катаре. Впрочем, точные сроки восстановления защитника станут известны позже.

Сборная Уругвая на чемпионате мира выступит в одной группе с Южной Кореей, Португалией и Ганой.