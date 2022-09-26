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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона»: Араухо перенесёт операцию

26 Сентября 2022 • 19:22 Комментировать

«Барселона» официально объявила о том, что защитник Рональд Араухо в среду перенесёт операцию. Хирургическое вмешательство будет проводиться в Финляндии.

Напомним, что Рональд Араухо получил травму в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана. У защитника был диагностирован отрыв сухожилия длинной приводящей мышцы правого бедра.

С высокой долей вероятности Рональд Араухо не сыграет за сборную Уругвая на чемпионате мира в Катаре. Впрочем, точные сроки восстановления защитника станут известны позже.

Сборная Уругвая на чемпионате мира выступит в одной группе с Южной Кореей, Португалией и Ганой.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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