ФИФА заплатит «Барселоне» за травму Араухо

Международная федерация футбола выплатит каталонской «Барселоне» денежную компенсацию за травму защитника команды Рональда Араухо, об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo. Игрок получил серьезное повреждение в поединке за сборную страны и теперь рискует пропустить чемпионат мира – 2022.

Компенсация установлена в рамках программы по защите клубов. Она распространяется на игроков, получивших повреждение в своих национальных командах. Восстановление от травмы должно превышать 28 дней.

Араухо начал сезон в статусе основного защитника «Барселоны». 23-летний уругвайский футболист провел в Ла Лиге шесть поединков, в которых получил три желтые карточки.