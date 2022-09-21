Пять клубов претендуют на Луиса Суареса

35-летний уругвайский нападающий Луис Суарес, ныне выступающий на родине за «Насьональ», сменил клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Согласно сообщениям таблоида Mirror, заинтересованность в услугах форварда проявляют сразу пять клубов. В борьбе за звездного ветерана сойдутся «Аякс», «Ницца», «Марсель», «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла».

Ранее в «Насьонале» объявили, что Луис покинет команду в конце года.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в десяти поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.