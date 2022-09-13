Форвард каталонского «Эспаньола» Рауль де Томас сменил клубную прописку. 27-летний нападающий продолжит карьеру в «Райо Вальекано». Как информирует пресс-служба клуба, с футболистом подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

Де Томас защищал цвета «Эспаньола» с 2020 года. Он провел за каталонскую команду 80 матчей в испанском чемпионате, отметившись 42 забитыми мячами.

После пяти туров новый клуб Рауля - «Райо Вальекано» - занимает девятое место в таблице Ла Лиги. Следующий поединок команда проведет на выезде против «Атлетика» Бильбао.