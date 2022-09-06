Пуйоль: «Барселона» может составить конкуренцию «Реалу»

Бывший защитник и капитан каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о текущем положении дел в стане «сине-гранатовых».

«Барса» проделывает хорошую работу. Нынешний состав позволяет команде бороться за титулы. Они стали намного сильнее и могут составить конкуренцию мадридскому «Реалу».

В клуб пришел Роберт Левандовски, который является одним из лучших центрфорвардов мира. Это потрясающий игрок», - передает слова Пуйоля Mundo Deportivo.

После четырех туров Ла Лиги «сине-гранатовые» занимают второе место в турнирной таблице.

Во вторник, 6 сентября, подопечные Хави Эрнандеса стартуют в групповом раунде Лиги чемпионов. «Барселона» на «Камп Ноу» примет чешскую «Викторию».