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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пуйоль: «Барселона» может составить конкуренцию «Реалу»

 
06 Сентября 2022 • 08:50 Комментировать

Бывший защитник и капитан каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о текущем положении дел в стане «сине-гранатовых».

«Барса» проделывает хорошую работу. Нынешний состав позволяет команде бороться за титулы. Они стали намного сильнее и могут составить конкуренцию мадридскому «Реалу».

В клуб пришел Роберт Левандовски, который является одним из лучших центрфорвардов мира. Это потрясающий игрок», - передает слова Пуйоля Mundo Deportivo.

После четырех туров Ла Лиги «сине-гранатовые» занимают второе место в турнирной таблице.

Во вторник, 6 сентября, подопечные Хави Эрнандеса стартуют в групповом раунде Лиги чемпионов. «Барселона» на «Камп Ноу» примет чешскую «Викторию».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карлес Пуйоль
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