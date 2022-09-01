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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брайтвайт больше не игрок «Барселоны» официально

 
01 Сентября 2022 • 17:43 Комментировать

Мартин Брайтвайт больше не является футболистом «Барселоны». Каталонский клуб на своём официальном сайте сообщил о расторжении контракта с 31-летним игроком по соглашению сторон. Клуб поблагодарил датского форварда за время, проведённое в команде.

Мартин Брайтвайт оказался в «Барселоне» в феврале 2020 года. С тех пор датчанин провёл за «сине-гранатовых» 58 официальных матчей. В них Брайтвайт записал на свой счёт 10 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Теперь Мартин Брайтвайт обрёл статус свободного агента. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают датского нападающего в 6 миллионов евро.

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Барселона Мартин Брайтвайт Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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