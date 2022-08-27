Названа новая трансферная цель «Барселоны»

Защитник «Ренна» Амари Траоре попал в трансферный шорт-лист каталонской «Барселоны», об этом рапортуют журналисты GFFN.

Источник утверждает, что французская сторона не против продажи малийского футболиста. Переход 30-летнего африканца обойдется «сине-гранатовым» в три миллиона евро.

Траоре играет в составе «Ренна» с 2017 года. Его контракт с клубом Лиги 1 истекает в следующем году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 африканский защитник поучаствовал в 42 матчах «Ренна», записав на свой счет три забитых мяча и 11 голевых передач.