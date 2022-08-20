Симеоне заблокировал трансфер Карраско в АПЛ

Бельгийский вингер Янник Карраско останется в мадридском «Атлетико», несмотря на интерес из Английской премьер-лиги. О желании подписать игрока заявили «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэм».

Согласно данным журналистов AS, наставник «матрасников» Диего Симеоне категорически против ухода Карраско. Аргентинский тренер рассчитывает на игрока в стартовавшем сезоне.

В прошлом сезоне бельгиец был членом основного состава мадридского коллектива. Он стал третьим футболистом команды по количеству сыгранных минут.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги Янник провел 34 поединка, записав на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач.