Три клуба Ла Лиги нацелились на полузащитника «Реала»

Бразильский полузащитник Рейньер, правами на которого владеет мадридский «Реал», может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна. Об этом рапортует Relevo.

Как стало известно журналистам, в трансфере 20-летнего игрока заинтересованы сразу несколько представителей Ла Лиги. Речь идет об «Альмерии», «Жироне» и «Вальядолиде». Главным препятствием переходу является высокая заработная плата Рейньера.

Последние сезоны бразилец провел в аренде за дортмундскую «Боруссию». В общей сложности полузащитник принял участие в 39 поединках «шмелей», в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Контракт Рейньера с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года.