Мадридский «Реал» объявил состав на игру с «Альмерией»

Мадридский «Реал» уже успел выиграть Суперкубок Европы, но в чемпионате Испании команда стартует лишь сегодня вечером. Это будет игра с «Альмерией», которая вернулась в Примеру и примет чемпиона Испании на своем поле. Карло Анчелотти, итальянский наставник «Реала», уже объявил состав своей команды.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Начо, Кроос, Бензема, Камавинга, Вальверде, Лукас Васкес, Чуамени, Рюдигер, Винисиус Жуниор, Менди.

Запас: Лунин, Лопес, Милитао, Алаба, Вальехо, Азар, Модрич, Асенсио, Каземиро, Адриасола, Себальос, Мариано Диас.

Следить за дебютным матчем нового сезона выступающего в ранге чемпиона Испании мадридского «Реала» можно будет по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.