Левандовски опубликовал пост после дебютного гола за «Барселону»

В воскресенье, 7 августа, каталонская «Барселона» провела очередной товарищеский поединок. «Сине-гранатовые» разгромно переиграли мексиканский «Пумас» со счетом 6:0. В этом матче дебютным голом за каталонцев отметился польский нападающий Роберт Левандовски.

«Прекрасный вечер», - гласит сообщение 33-летнего голеадора в социальных сетях.

Роберт пополнил ряды каталонского гранда в текущее трансферное окно. Он заключил с «сине-гранатовыми» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета 2024 года. За его трансфер руководство «Барселоны» заплатило мюнхенской «Баварии» 35 миллионов евро.