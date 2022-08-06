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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта шокировал суммой, которую заработала «Барселона» за два месяца

06 Августа 2022 • 06:53 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о финансовом положении своего клуба. Он выразил уверенность, что «сине-гранатовым» удастся оформить регистрацию всех новичков, подписанных этим летом.

«Работа по регистрации игроков движется. Мы выполнили все требования Ла Лиги и теперь ждем. Уверен, что все получится.

За прошедшие два месяца «Барса» заработала 868 миллионов евро. Есть абсолютно чистый баланс и отчет о прибыли и расходах. Мы перевернули ситуацию с ног на голову. Были проведены операции с некоторыми активами, которые мы сможем вернуть. Пока я всем доволен», - цитирует руководителя газета Marca.

Этим летом каталонцы провели серьезную трансферную кампанию, подписав Левандовски, Рафинью, Кунде, Кесси и Кристенсена.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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