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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Хави требует больше новичков»

01 Августа 2022 • 15:17 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что главный тренер команды Хави Эрнандес требует от руководства ещё больше новых футболистов. Напомним, что ранее клуб подписал Андреаса Кристенсена, Франка Кесси, Рафинью Диаса, Жюля Кунде и Роберта Левандовски. В это трансферное окно «сине-гранатовые» потратили уже 143 миллиона евро.

«Хави требует больше новичков», – цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

Следующими целями «Барселоны» наверняка станут защитники «Челси» – Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта, у которых остался год по контракту с лондонским клубом. Также руководство «сине-гранатовых» постарается заключить сделку по трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Трансферы футбола - лето 2022
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