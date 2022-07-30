Президент «Барселоны» ответил на критику Гари Невилла

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на критику со стороны бывшего футболиста сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла. Ранее эксперт возмутился тем, что руководство клуба вынуждает полузащитника Френки де Йонга пойти на сокращение оклада.

«Я уважительно отношусь к Невиллу, он отлично играл за «МЮ». Но, по моему мнению, он не прав в этой ситуации. Наш клуб уважает каждого своего футболиста. Все наши действия направлены на то, чтобы сделать команду более конкурентоспособной», - передает слова руководителя CBS Sports.

Ранее Невилл посоветовал де Йонгу подать в суд на руководство «Барселоны».