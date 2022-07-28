Нападающий мадридского «Атлетико» Самуэль Лину перешёл в «Валенсию». Об этом сообщил официальный сайт «летучих мышей».

На сайте «Валенсии» говорится о том, что Лину является атакующим игроком, который подходит клубу для того, чтобы добавить в игру команды скорость и мастерство при выходах один в один с вратарем.

В сообщении отмечается, что 22-летний бразилец может помочь команде, играя на любом фланге атаки.

Напомним, что «Атлетико» приобрел Лину в начале июля этого года из португальского «Жил Висенте» за 6,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 5 ассистов.