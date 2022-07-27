Если де Йонг не уйдёт, у «Барселоны» могут возникнуть проблемы с регистрацией Рафиньи и Левандовски

Каталонская «Барселона» рискует столкнуться с проблемами, если полузащитник Френки де Йонг не согласится покинуть команду или же не пойдёт на понижение зарплаты. По информации от журналиста Альфредо Мартинеса, в таком случае клуб может испытать проблемы с регистрацией Рафиньи Диаса и Роберта Левандовски.

Ранее «Барселона» уже поставила де Йонгу ультиматум. Клуб хочет, чтобы игрок согласился на понижение зарплаты или же ушёл в другую команду. «Сине-гранатовые» согласовали трансфер нидерландца с «Манчестер Юнайтед», но игрок не хочет уходить.

Сообщается, что де Йонгу больше нравится вариант с «Челси», но «пенсионеры» вряд ли согласятся заплатить требуемые 90 миллионов евро.