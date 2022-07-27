Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Если де Йонг не уйдёт, у «Барселоны» могут возникнуть проблемы с регистрацией Рафиньи и Левандовски

27 Июля 2022 • 15:44 Комментировать
Каталонская «Барселона» рискует столкнуться с проблемами, если полузащитник Френки де Йонг не согласится покинуть команду или же не пойдёт на понижение зарплаты. По информации от журналиста Альфредо Мартинеса, в таком случае клуб может испытать проблемы с регистрацией Рафиньи Диаса и Роберта Левандовски.

Ранее «Барселона» уже поставила де Йонгу ультиматум. Клуб хочет, чтобы игрок согласился на понижение зарплаты или же ушёл в другую команду. «Сине-гранатовые» согласовали трансфер нидерландца с «Манчестер Юнайтед», но игрок не хочет уходить.

Сообщается, что де Йонгу больше нравится вариант с «Челси», но «пенсионеры» вряд ли согласятся заплатить требуемые 90 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Френки де Йонг Рафинья Диас Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
16:11 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в шаге от трансфера Кунде
15:44 · Испания. Ла Лига
Если де Йонг не уйдёт, у «Барселоны» могут возникнуть проблемы с регистрацией Рафиньи и Левандовски
14:46 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Лучше, чтобы Черышев остался в Испании»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Новичок АПЛ нацелился на чемпиона Европы
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» интересен защитник «Монако», за которым также следят «Челси» и «МЮ»
12:40 · Италия. Серия А
Депай может перейти в «Ювентус»
12:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может продать тер Штегена
12:23 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб рассматривает трансфер Гризманна
11:27 · Испания. Ла Лига
Неймара требуют посадить за решётку на пять лет
11:20 · Испания. Ла Лига
Хави – о Десте: «Он очень быстр и хорошо защищается»
11:18 · Испания. Ла Лига
Умер легендарный поклонник «Барселоны»
11:09 · Испания. Ла Лига
Левандовски заберёт девятый номер у Депая 1
10:57 · Испания. Ла Лига
Рафинья назвал свои цели в «Барселоне»
10:34 · Испания. Ла Лига
Хави ответил на вопрос о будущем Пьянича в «Барселоне»
10:27 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил форму Бензема
Все новости
Рекомендуем