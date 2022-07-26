Шведский нападающий Джон Гвидетти возвращается на родину после долгих лет выступлений в испанском футболе. Его последним клубом был баскский «Алавес» - в его составе Гвидетти провел последние четыре года.

Теперь 30-летний футболист, в прошлом успевший поиграть и в «Манчестер Сити», будет защищать цвета стокгольмского АИК-а. В его активе также выступления в составе сборной Швеции, в которую он начал привлекаться еще в 2007 году, если учитывать юношеские и молодежные команды.

Именно на этом уровне он добился главного успеха карьеры, став чемпионом Европы в 2015 году для сборных U21.