Хави дал ответ по трансферу Месси в «Барселону»

На днях в прессе появилась информация о возможном возвращении аргентинского форварда Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». По этому поводу высказался главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес, которого называют инициатором трансфера.

«Не вижу смысла сейчас обсуждать возвращение Месси. У Лео действующее соглашение с «ПСЖ», поэтому трансфер пока невозможен. Посмотрим, что будет дальше. Наш президент уже сказал, что история Месси в «Барселоне» еще не закончена», - цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента. Он подписал с «ПСЖ» двухлетний договор.