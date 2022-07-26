Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави дал ответ по трансферу Месси в «Барселону»

26 Июля 2022 • 06:14 Комментировать

На днях в прессе появилась информация о возможном возвращении аргентинского форварда Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». По этому поводу высказался главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес, которого называют инициатором трансфера.

«Не вижу смысла сейчас обсуждать возвращение Месси. У Лео действующее соглашение с «ПСЖ», поэтому трансфер пока невозможен. Посмотрим, что будет дальше. Наш президент уже сказал, что история Месси в «Барселоне» еще не закончена», - цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента. Он подписал с «ПСЖ» двухлетний договор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хави Эрнандес Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
08:20 · Англия. Премьер-лига
Хислоп: «Трансфер Роналду в «Атлетико» - самый бессмысленный вариант»
08:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла нового защитника
07:30 · Испания. Ла Лига
Карвалью близок к уходу из «Бетиса»
07:07 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» нацелен на полузащитника «Тоттенхэма»
06:39 · Испания. Ла Лига
Денис Черышев испытывает трудности с поиском нового клуба
06:34 · Испания. Ла Лига
Фати ответил на вопрос о завершении карьеры из-за травм
06:09 · Испания. Ла Лига
Левандовски дал прогноз на результат «Барселоны» в новом сезоне
25 Июля
23:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» ищет опытного нападающего
23:49 · Испания. Ла Лига
Фати: «Барселона» не может себе позволить не выигрывать титулы»
23:42 · Испания. Ла Лига
Пьянич: «Пришло время показать фанатом «Барсы» настоящего себя» 1
23:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» намерен спасти карьеру Депая
22:48 · Испания. Ла Лига
Вильям Карвалью не поехал на сбор с «Бетисом»
22:40 · Германия. Бундеслига
Винисиус: «Цель «Реала» - выиграть все игры»
22:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Левандовски 2
21:28 · Испания. Ла Лига
Голеадор МЛС будет выступать в испанской «Жироне»
Все новости
Рекомендуем