Названы сроки нового контракта Облака с «Атлетико»

Стали известны детали нового трудового соглашения, которое обсуждают мадридский «Атлетико» и словенский голкипер Ян Облак.

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, контракт вратаря с испанским топ-клубом будет продлен до лета 2025 года. Ранее в прессе сообщалось, что заработная плата футболиста будет увеличена до 12 миллионов евро в год.

Срок действующего трудового договора Облака с «матрасниками» рассчитан до конца следующего сезона. За мадридский коллектив Ян выступает с 2014 года.

В сезоне-2021/2022 29-летний словенец провел в Ла Лиге 38 поединков, в которых пропустил 43 гола. В 12 матчах Облак сохранил ворота на замке.