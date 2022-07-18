«Кадис» интересуется нападающим мадридского «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас может стать игроком «Кадиса».

28-летний форвард перешел в «Реал» из «Лиона» в августе 2018 года. Игрок никогда не был основным футболистом мадридского клуба. В прошлом сезоне он редко выходил на поле, деля функции дублера Карима Бензема вместе с Лукой Йовичем.

«Кадис» планирует взять футболиста в аренду, сообщает Fichajes.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого «Фенербахче», а также нескольких клубов Ла Лиги.

В прошедшем сезоне нападающий провел в чемпионате Испании 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.