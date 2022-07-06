Лапорта представил Кесси болельщикам «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел презентацию полузащитника Франка Кесси.

«Я очень рад подписать контракт с этим игроком. Он отличный профессионал и всегда хотел перейти в «Барселону». Я также хочу поблагодарить его представителя и его семью. Тренер хотел, чтобы он усилил команду», - сказал Лапорта в интервью Diario AS.

Кесси перешел в «Барселону» из «Милана» на правах свободного агента. В контракте, рассчитанном до лета 2026 года, значится сумма отступных в размере 500 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 31 игру и забил 6 голов.