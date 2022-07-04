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Луис Фелипе перешел из «Лацио» в «Бетис» бесплатно

04 Июля 2022 • 21:09 Комментировать

Защитник Луис Фелипе, игравший ранее за римский «Лацио», перешел в севильский «Бетис» на правах свободного агента.

Контракт спортсмена с итальянской командой истек нынешним летом, и «орлы» решили не продлевать с ним трудовой договор. Сообщается, что футболист перешел в «Бетис» и подписал контракт с клубом до 2027 года.

Известно, что Фелипе Рамос выступал за «Лацио» с 2016 года. Защитник провел в футболке «лациале» 144 матча, в которых забил два гола.

В 2022 году футболиста пригласили в сборную Италии. Он дебютировал в первой национальной команде при Роберто Манчини.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бетис Серия А Чемпионат Испании Луис Фелипе
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