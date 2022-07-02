Морату выгоняют из «Атлетико», у нападающего нет вариантов продолжения карьеры

Испанский центрфорвард Альваро Мората покинул туринский «Ювентус» после истечения срока арендного соглашения. Боссы итальянского гранда отказались от выкупа игрока за 35 миллионов евро.

Мората вынужден вернуться в мадридский «Атлетико», где на него тоже не рассчитывают. Наставник «матрасников» Диего Симеоне уведомил руководство клуба, что испанец не входит в его планы на следующий сезон.

Таким образом, неизвестно, где продолжит карьеру 29-летний бомбардир. На данный момент ни один европейский клуб не заинтересован в его подписании.

В минувшем сезоне Альваро забил девять голов и отдал семь ассистов в 35 матчах Серии А.